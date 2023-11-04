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Минтруда Азербайджана о назначении фальшивых пенсий (Эксклюзив)

Общество Материалы 4 ноября 2023 14:03 (UTC +04:00)
Минтруда Азербайджана о назначении фальшивых пенсий (Эксклюзив)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Коррупция и бюрократические проволочки при назначении пенсий полностью устранены.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend относительно назначения фальшивых пенсий заявили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что за последние пять лет были предприняты очень серьезные шаги в направлении совершенствования пенсионной системы, и обеспечения пенсией исключительно тех лиц, которые имеют на это право.

"В то же время, в качестве превентивной меры для предотвращения повторения негативных ситуаций в будущем в данном направлении, в рамках расширения применения электронных услуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, начата электронизация услуг, предоставляемых гражданам в сфере пенсионного обеспечения. За прошедший период 90 процентов услуг, предоставляемых министерством, были электронизированы. Все это свело к минимуму контакт между чиновниками и гражданами, тем самым полностью устранив негативные обстоятельства, в том числе коррупцию и бюрократические проволочки", - подчеркнули в ведомстве.

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