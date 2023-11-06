В Шуше 5 человек сгорели заживо в результате тяжелого ДТП (Обновлено) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пять человек, которые сгорели заживо в автомобиле марки "Nissan Navara" в результате ДТП в Шуше, не являются сотрудниками дорожно-строительной компании, об этом сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Анар Наджафли.

xxx

10:42

ШУША /Trend/ - В результате тяжелого ДТП в Шуше, 5 человек, находившихся в автомобиле, сгорели заживо.

Как сообщает в понедельник карабахское бюро Trend, инцидент произошел в селе Дашалты Шушинского района.

Автомобиль марки "Nissan Navara" потерял управление, съехал с дороги, перевернулся и загорелся. Находившиеся в автомобиле пассажиры Кямиль Гайбалиев, Рашад Атакишиев, Шахбаз Исаев, Эльдяниз Гасанов и Гумбат Гумбатов сгорели заживо на месте происшествия. Водитель - Эльвин Аббасов был госпитализирован в Физулинскую центральную районную больницу с тяжелыми ожогами.

Главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы подтвердил Trend данный факт.

Он отметил, что в связи с дорожно-транспортным происшествием в отделе полиции Шушинского района начато расследование. В настоящее время следствие продолжается.

Отметим, что все находившиеся в автомобиле лица - сотрудники одной из дорожно-строительных компаний, действующих на освобожденной от оккупации территории Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!