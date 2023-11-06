Утвержден генеральный план города Зангилан (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зангилан будет развиваться как город-парк с градостроительными инновациями в сочетании с красивой природой.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Город Зангилан, оккупированный и полностью разграбленный Арменией 30 лет назад, был освобожден в 2020 году Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и сегодня восстанавливается, вступает в свой период возрождения. В соответствии с поручением главы государства, в целях обеспечения планового и системного развития города с учетом ведущих принципов глобального градостроительства, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре был разработан генеральный план города, согласованный с соответствующими государственными органами и утвержденный постановлением Кабинета министров от 30 октября 2023 года.

Для разработки генерального плана Зангилана Государственный комитет по градостроительству и архитектуре привлек к сотрудничеству авторитетную международную градостроительную организацию – швейцарскую компанию "sa_partners" и Бакинский государственный проектный институт.

Согласно концепции генерального плана, Зангилан будет развиваться как центр логистики, туризма и торговли, возобновляемых источников энергии, современных инноваций.

Расположение города над международным транспортным коридором укрепит его роль стратегического пункта, станет импульсом для его быстрого развития. Построенный в непосредственной близости от города по самым современным мировым стандартам и уже введенный в эксплуатацию Международный аэропорт Зангилан, строящиеся магистральные железные и автомобильные дороги сделают его важным региональным логистическим центром.

При этом город будет отличаться высоким качеством жизни благодаря прекрасному климату, живописному ландшафту, зеленому речному бульвару и другим общественным пространствам, а также подходам "умный город", "умная мобильность" и "зеленая энергия", со вкусом оформленной архитектуре, комфортной городской среде и современной социальной инфраструктуре.

Успешное планировочное решение жилых зон и общественных пространств в городе Зангилан позволяет добиться высоких показателей озеленения. Так, в соответствии с генеральным планом, 135,2 га (40,5%) городской территории занимают зеленые насаждения. В то время как норма зеленых насаждений общего пользования в городах на человека законодательством предусмотрена в пределах 8-10 кв. м, в городе Зангилан этот показатель составит 44,7 кв. м.

Общая площадь города по генеральному плану составит 333 га, а численность населения -16 000 человек.

Основные образовательные, административные, медицинские и культурные объекты, которые будут созданы в городе:

- 4 дошкольных образовательных учреждения, в которых будут обучаться 960 детей;

- 3 общеобразовательных учреждения на 2 880 ученических мест;

- центральная районная больница и амбулаторная поликлиника;

- административное здание;

- культурный центр;

- Комплекс музеев оккупации и победы и др.

Протяженность внутригородской улично-дорожной сети составит 29 км, а протяженность велосипедных дорожек - 14,6 км.

Архитектурный облик города будет формировать современные и минималистичные решения, сохраняющие в себе национальные традиции, а также богатую природу, здоровую и зеленую среду. При строительстве зданий будут использоваться в основном местные материалы. На фасадах предпочтение будет отдаваться натуральному камню и краске, деревянным элементам.

На основе генерального плана города уже реализованы первые важные проекты. Это, конечно же, Международный аэропорт Зангилан и Зангиланский конференц-центр, где 29 сентября 2023 года прошел II Национальный форум по градостроительству, в котором также принял участие глава государства.

В настоящее время в городе динамично реализуется ряд проектов, фундамент которых был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым:

- 4 жилых квартала, в которых будут проживать 630 семей;

- полная средняя школа на 960 мест;

- детский сад на 160 мест;

- Центральная районная больница на 91 койку;

- административное здание;

- Комплекс музеев оккупации и победы.

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