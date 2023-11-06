Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю было зафиксировано 45 новых случаев заражения инфекцией.

101 человек, заразившийся COVID-19, выздоровел. Скончались 2 человека.

На данный момент в стране выявлено 834 095 фактов заражения, из них 823 689 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 48 активных больных. На сегодняшний день умерли от коронавируса 10 358 человек.

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