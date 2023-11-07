Команда “AZE 86.6” Бакинской высшей школы нефти представит Азербайджан в Панаме

БАКУ /Trend/ - Команда “AZE 86.6” Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) представит Азербайджан на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Республике Панама 7–9 ноября.

В состав команды “AZE 86.6” входят студенты специальности «Компьютерная инженерия» БВШН Алехсан Алиев, Эмин Оруджев и Исмаил Мирзаагаев.

Студенты БВШН заняли 1 место в номинации «Будущие инженеры» заключительного этапа VI Олимпиады роботов, которая прошла в Баку, и, тем самым, завоевали право участия на заключительном этапе Всемирной олимпиады роботов, которая пройдет в Панаме.