Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)

Общество Материалы 7 ноября 2023 20:00 (UTC +04:00)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности представлена культурная программа, посвященная 8 Ноября - Дню Победы.

Об этом Trend сообщили во вторник в пресс-службе СГБ Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии присутствовали сотрудники СГБ, участники Отечественной войны Азербайджана, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева, военнослужащие воинской части.

Концерт, сопровождавшийся выступлениями известных деятелей культуры и искусства на патриотическую тему, был встречен зрителями с большим интересом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости