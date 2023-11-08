В ЗАО «AzerGold» состоялась встреча по случаю Дня Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю третей годовщины Победы в отечественной войне в Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялась встреча с членами семей шехидов и участниками войны.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах.

Открывая мероприятие, председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов поздравил участников встречи с очередной годовщиной исторической победы, одержанной под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, выразил глубокую благодарность семьям шехидов и участникам войны за проявленную самоотверженность.

Председатель правления отметил, что военно-политическая победа над врагом является логическим следствием мудрой политики Президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. З.Ибрагимов подчеркнул, что в достижение этой славной победы свой незаменимый вклад внесли доблестные азербайджанские солдаты, наши герои, ставшие шехидами. В этой связи он с глубоким уважением почтил память погибших в Отечественной войне сотрудников ЗАО Рауфа Аскерова, Мухтара Гасымлы и других шехидов.

На встрече до внимания было доведено, что в поддержку внимания и всесторонней заботы, оказываемыми нашим государством семьям шехидов и участникам войны, Акционерное Общество также проводит соответствующие мероприятия в этом направлении. Было отмечено, что ЗАО уделяет внимание обеспечению работой лиц, относящихся к указанной категории, в соответствии с их соответствующей квалификацией и профессиональными навыками. Было отмечено, что 10 участников первой Карабахской войны, 73 участника второй Карабахской войны, 15 членов семьи шехидов были приняты на работу в Акционерном Обществе. В целом же в результате деятельности «AzerGold» на сегодняшний день обеспечена постоянная занятость около 300 участников войны и членов семьи шехидов, включая дочерние и подрядные компании.

В ходе встречи также выступили сотрудники ЗАО – участники первой и второй Карабахских войн, члены семей шехидов, которые рассказали о важности победы в 44-дневной Отечественной войне.

Затем была организована экскурсия участников мероприятия в Парк военных трофеев. Во время экскурсии участникам была представлена информация о парке, продемонстрирована военная техника и боеприпасы, захваченные у врага в Отечественной войне в качестве трофеев.