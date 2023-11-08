Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета посетили Парк военных трофеев

БАКУ/Trend/ - В связи с 8 ноября – Днем Победы, 7 ноября 2023 года руководители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Центрального Таможенного Госпиталя, сотрудники, принявшие участие в Первой и Второй Карабахской войнах, другие представители посетили Парк военных трофеев.

Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., заслуженный врач, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов, заместители начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев и Фарид Абилов, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев и около 20 сотрудников посетили Парк военных трофеев, ознакомились с военными трофеями, которые в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева доблестные сыны нашего народа захватили у врага, терпевшего непрерывные поражения на поле боя, осмотрели тяжелую технику, танки, боевые машины, другую военную технику и остатки ракет, выпущенных противником по гражданскому населению.

Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов заявил, что Парк военных трофеев является для нас наглядным доказательством армянской жестокости и военных преступлений. Представленные здесь экспонаты Отечественной войны сегодня позволяют нам еще раз пережить те сражения, которые принесли победу Азербайджану. Они демонстрируют, что наши героические сыновья, объединившись под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, сражались и проливали кровь, ценой своей жизни восстановили историческую справедливость и нашу территориальную целостность, изгнали врага с наших земель. Теперь каждый, кто приходит в Парк военных трофеев, видит мощь и волю нашего государства, Армии и Вооруженных Сил.

Славная победа азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева золотыми буквами вписана в нашу историю. Парк военных трофеев был создан именно для того, чтобы отобразить в наглядной форме и передать будущим поколениям историю этой победы. В парке выставлена ​​часть военной техники, захваченной во время войны отважными воинами нашего народа, тяжелое вооружение, танки, боевые машины, военный транспорт и остатки ракет, выпущенных противником по мирному населению.