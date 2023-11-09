В Азербайджане скончался генерал-майор Махмуд Гамзаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Скончался генерал-майор запаса Махмуд Гамид оглу Гамзаев.

Данную информацию подтвердили в четверг Trend в минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что генерал-майор будет похоронен сегодня на Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Махмуд Гамзаев был бывшим командиром Бейлаганского корпуса. Он родился 31 января 1949 года в городе Газах.

В 2002 году Указом Президента Азербайджана ему было присвоено воинское звание "генерал-майор". 24 июня 2003 года Гамзаев был награжден орденом "Флаг Азербайджана". В начале 2010 года уволился из рядов армии по собственному желанию.

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