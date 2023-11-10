Хотим, чтобы Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике стал традиционным - врио председателя правления клуба "Оджаг Спорт"

БАКУ /Trend/ - Мы хотим, чтобы Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике стал традиционным соревнованием.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала журналистам временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова.

"В прошлом году мы провели первый Международный кубок "Оджаг", и отрадно, что в нынешнем году в наших соревнованиях принимают участие больше клубов, а также увеличилось количество стран-участниц. География расширяется, в текущем году среди участниц представительницы других континентов. На соревнования в столицу Азербайджана приехали спортсменки из Малайзии, Таиланда, США и ряда других стран. В этом году возросло и число команд в групповых упражнениях – на 2-м Международном кубке "Оджаг" будут соревноваться 21 команда, а также 325 граций, выступающий в индивидуальной программе", - отметила она.

По словам Вафы Бакаровой, как и в прошлом году, на этих соревнованиях зрителям на трибунах, а также гимнасткам хорошего настроения и эмоций добавит маскот Оджи.

"Наш талисман Оджи создаст всем прекрасное настроение. В прошлом году его появление вызывало массу положительных эмоций", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира.

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