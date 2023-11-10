Мечтаем еще раз приехать в Азербайджан на соревнования – юные гимнастки из Турции

БАКУ /Trend/ - Мечтаем еще раз приехать в Азербайджан на соревнования по художественной гимнастике.

Об этом сказали в пятницу Trend участницы 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, воспитанницы турецкого гимнастического клуба Efsane - Мила Эркут Дефне и Неджла Элиз Йылдыз.

По словам Милы Эркут Дефне, которая завоевала на соревнованиях золотую медаль в программе без предмета среди гимнасток 2015 года рождения (группа C), Кубок "Оджаг" оставит в ее памяти самые теплые воспоминания.

"Это мой второй визит в Баку, но первое участие в Международном кубке "Оджаг". Мне понравилось выступать в зале Национальной арены гимнастики в Баку. Арена поражает своими масштабами и красотой. Тут много ковров, большое пространство для тренировок. Счастлива, что смогла завоевать награду соревнования", - отметила Мила Эркут Дефне.

По словам Неджлы Элиз Йылдыз, которой предстоит выйти на соревновательный ковер во второй и третий соревновательные дни, условия для подготовки к соревнованиям в Национальной арене гимнастики в Баку созданы замечательные.

"Впервые приехала в Баку и нахожусь под большим впечатлением. Гимнастическая арена невероятно красивая. В Азербайджане все относятся к нам душевно и с заботой. Мечтаем вновь сюда приехать", - подчеркнула Неджла Элиз Йылдыз, которая будет соревноваться среди гимнасток 2012 года рождения.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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