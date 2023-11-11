Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 11 и 12 ноября погода в Азербайджане будет относительно умеренной, днем преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Об этом сказали Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

10 ноября на территории Азербайджана наблюдались неустойчивые погодные условия, местами шел дождь, в горных районах - снег. С вечера 10 ноября сильный ветер постепенно ослаб, а с утра 11 ноября осадки прекратились.

Количество выпавших осадков составило 45 мм в Астаре (29% месячной нормы), 24 мм в Лянкяране (14% месячной нормы), а в Ярдымлы, Халтане, Алтыагаче, Лерике, Габале, Загатале, Гахе, Грызе, Нахчыване, Огузе, Шеки, Губе, Шамахы, Исмаиллы, Билясуваре, Агсу, Шахдаге, Мингячевире, Сабирабаде - до 6 мм.

Высота снежного покрова в Грызе составила 1 см. В Шамахы, Грызе, Лерике, Шамкире наблюдался туман.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!