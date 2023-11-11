Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков. Днем юго-восточный ветер будет периодически усиливаться.

Об этом сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана,

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 16-20° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 4-8° тепла.

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