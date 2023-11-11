Международный кубок "Оджаг" в Баку - это настоящий праздник – гимнастка из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку - это настоящий праздник.

Об этом сказала в субботу Trend золотая медалистка соревнований в упражнении с обручем среди гимнасток 2016 года рождения (группа B), спортсменка из Казахстана Ляйсан Шакиран.

"Соревнования проходят великолепно, у меня замечательный результат – золотая медаль. К Кубку упорно готовилась, знала, что среди участниц много талантливых спортсменок, и каждая будет стремиться показать упражнения на самый высокий балл", - сказала она.

По словам казахстанской спортсменки, Национальная арена гимнастики в Баку – грандиозный спортивный комплекс.

"Здесь все продумано до мельчайших деталей, чтобы гимнастки себя чувствовали комфортно, проводили тренировки, готовились к выступлениям. Чувствуешь поддержку здесь буквально от всех", - добавила юная грация.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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