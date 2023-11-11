Подрастающее поколение азербайджанских гимнасток сильное и целеустремленное – грузинский тренер

БАКУ /Trend/ - Подрастающее поколение азербайджанских гимнасток сильное и целеустремленное.

Об этом в субботу сказала Trend тренер грузинской Академии гимнастики Кети Хатиашвили – София Парулава, чьи воспитанницы участвуют в Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике.

"На Кубок "Оджаг" мы приезжаем во второй раз. В этом году от нашего клуба участвует больше гимнасток, чем на прошлых соревнованиях. В Баку приехали 20 воспитанниц Академии гимнастики Кети Хатиашвили - младшая 2016 года рождения, а самая старшая - 2009 года рождения. Наши девочки в полном восторге от гимнастической арены в Баку. Они мечтают о таких же условиях для тренировок, чтобы был отдельный зал для хореографии", - отметила она.

По словам тренера из Грузии, юных азербайджанских гимнасток, участвующих в Международном кубке "Оджаг", ждет большое будущее.

"В ходе соревнований я наблюдала за выступлениями юных азербайджанских гимнасток, они большие молодцы, очень целеустремлённые и трудолюбивые. Желаю им больших успехов на гимнастическом поприще", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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