Международный кубок "Оджаг" организован замечательно – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Соревнования Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку организованы замечательно, все гимнастки счастливы быть участницами турнира.

Об этом сказала в субботу Trend серебряная медалистка соревнований в упражнении с обручем среди гимнасток 2013 года рождения (группа C), азербайджанская спортсменка из Кюрдамира Фатима Алиева.

"Программа соревнований организована хорошо, все четко и точно по времени – перед стартом у всех участниц есть возможность для тренировок. Маскот Оджи создает позитивный настрой на соревнованиях, и публике он нравится", - отметила юная спортсменка.

Говоря о своих результатах, гимнастка подчеркнула, что осталась довольна тем, как выступила на турнире.

"Я заняла второе место, считаю результат очень хороший. Продолжу много тренироваться, чтобы уже на следящих турнирах завоевать золотую награду", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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