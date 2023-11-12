Условия в Национальной арене гимнастики в Баку шикарные – тренер из Кувейта

БАКУ /Trend/ - Условия в Национальной арене гимнастики в Баку шикарные. Не в каждой стране есть такие возможности, чтобы в одном пространстве организовать четыре тренировочные площадки и разминочный зал, а в Азербайджане условия потрясающие.

Об этом в воскресенье сказала Trend тренер по художественной гимнастике из Кувейта Виктория Фесюк, чьи воспитанницы участвуют во 2-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку.

"Мы довольны тем, как в Баку организованы соревнования, приятно находиться в красивой, уютной атмосфере. В соревнованиях участвуют шесть гимнасток из Кувейта. На данный момент выступления завершили три спортсменки, из них две поднялись на пьедестал почета.

Главный тренер нашей сборной присутствовала на прошлом кубке "Оджаг" в Баку. Первые соревнования прошли замечательно, об этом говорили все, поэтому в текущем году мы постарались заявить больше юных спортсменок", - сказала она.

По словам тренера сборной Кувейта, они с нетерпением будут ждать следующего международного турнира в Баку.

"Здесь чувствуется соревновательный дух, круто, что есть конкуренция, девочки имеют возможность расти они видят в каком направлении развиваться дальше", - добавила Виктория Фесюк.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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