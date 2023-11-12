О визите в Баку мне будет напоминать бронзовая медаль Международного кубка "Оджаг" – юная гимнастка из Молдовы

БАКУ /Trend/ - О первом визите в Баку мне будет напоминать бронзовая медаль, завоеванная на 2-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике.

Об этом сказала в воскресенье Trend бронзовая медалистка соревнований в упражнении с обручем среди гимнасток 2012 года рождения (группа B), спортсменка из Молдовы Елизавета Бодруг.

"Когда ехала на соревнования в Баку не думала о наградах, главное было хорошо представить программу. А теперь бронзовая медаль кубка "Оджаг" будет напоминать о проведенных в Азербайджане счастливых днях", - подчеркнула юная гимнастка.

Спортсменка из Молдовы отметила, что в ходе турнира выполнила две программы – упражнение без предмета и композицию с обручем.

"Когда выходишь на соревновательный ковер гимнастической арены в Баку ощущаешь масштаб соревнований. Рада, что мне выпала возможность участвовать в этом турнире", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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