Подготовка к Международному кубку "Оджаг" была серьезной – медалистка соревнований

БАКУ /Trend/ - Подготовка к Международному кубку "Оджаг" по художественной гимнастике была серьезной. Эти тренировки стали для меня огромной мотивацией к развитию.

Об этом сказала в воскресенье Trend юная азербайджанская гимнастка Майя Козачук, завоевавшая на соревнованиях четыре медали. Козачук выиграла золотую награду в упражнении с мячом, два "серебра" в многоборье и программе с обручем, бронзовую медаль за композицию с булавами среди гимнасток 2011 года рождения (группа A).

"На соревнованиях хотела продемонстрировать все свои навыки и умения, все то, чему я научилась за время тренировок. Скажу, что результатом в целом я довольна, можно было лучше выполнить программу с булавами, чтобы подняться в турнирной таблице на второе или первое место, надеюсь, в следующий раз получится.

Отмечу, что в Баку приехало много сильных гимнасток, особенно из Грузии, Молдовы, Болгарии. Я познакомилась с девочками из Молдовы, надеюсь, в дальнейшем мы будем общаться", - сказала она.

Майя Козачук также поздравила клуб "Оджаг Спорт", воспитанницей которого она является, с 10-летним юбилеем.

"Желаю родному клубу процветания и развития. Успехов всем тренерам, хореографам, а также спортсменам. Для меня большая честь представлять клуб "Оджаг Спорт"", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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