Гидроузел "Гыз галасы" скоро будет сдан в эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - Построенный между Ираном и Азербайджаном гидроузел "Гыз галасы" скоро будет введен в эксплуатацию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор региональной компании водоснабжения иранской провинции Восточный Азербайджан Юсиф Гаффарзаде.

По его словам, с вводом в эксплуатацию гидроузла "Гыз галасы" двумя странами будут использоваться в год 2 миллиарда кубометров воды.

Представитель компании отметил, что мощность этого гидроузла составляет 65 миллионов кубометров.

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