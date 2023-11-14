Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин привез на Родину "золото" чемпионата мира: Это было моей самой большой мечтой

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин, завоевавший "золото" на чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания), вернулся на Родину, сообщает во вторник Trend.

Напомним, Михаил Малкин впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевал золотую медаль на чемпионате мира в программе по прыжкам на акробатической дорожке. Также Малкин и члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Эльнур Мамедов впервые в истории отечественной гимнастики выиграли "золото" в командном зачете.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева Михаила Малкина встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивной общественности, коллеги, а также родные, близкие и представители СМИ.

По возвращении на Родину гимнаст поделился с представителями СМИ впечатлениями об участии в чемпионате мира.

"Усиленно готовился к чемпионату мира. Завоевать титул чемпиона было моей самой большой мечтой, и я добился поставленной цели! Знаменательно, что я завоевал "золото" не только в личном зачете, но в командном, вместе со своими товарищами по сборной. Они сейчас отправились в Италию на соревнования по TeamGym, желаю ребятам большого успеха", - отметил Малкин.

По словам гимнаста, на чемпионате мира он был на пике своей физической формы.

"Много работал над собой, и смог показать все свои навыки. Среди соперников были опытные гимнасты, в числе которых победитель прошлого чемпионата, и я смог его одолеть. Свою победу я посвящаю семье. Хочу выразить слова огромной признательности своему тренеру Адилю Гусейнзаде за поддержку и труд, а также близким, друзьям и всем, кто был рядом", - сказал он.

Михаил Малкин отметил, что его достижения в спорте хорошо известны в гимнастическом мире, но на каждых соревнованиях необходимо справляться со стрессом и сохранять лидерство.

"В следующем году в Баку пройдёт Кубок мира, буду готовиться к нему, а затем к чемпионату Европы", - добавил он.

Отметим, что 37-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке прошел 9-12 ноября в Бирмингеме.

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