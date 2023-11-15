В Президентской библиотеке Турции состоялась презентация книги «Шуша – выше всех вершин»

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в Президентской библиотеке Турции состоялась фотовыставка и презентация книги «Шуша – выше всех вершин», изданной в рамках совместного проекта Министерства культуры Азербайджана, издательства İrs и ОАО Pasha Hayat Sığortа.

Как сообщили Trend в министерстве, в мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели Турции, в том числе главный советник Президента Турции Ялчин Топчу, руководитель группы дружбы с Азербайджаном в Великом национальном собрании Турции Шамиль Айрым и другие гости.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о ходе восстановительных и реконструкционных работ в городе Шуша.

Сообщалось, что в книге «Шуша – выше всех вершин» повествуется о древней истории города, его культурной жизни, памятниках, представлены факты и фотографии разрушений, которым подвергся город в период оккупации, и моменты, связанные с его освобождением.

Затем участники мероприятия ознакомились в Президентской библиотеке Турции с уголком, посвященным Азербайджану.

С целью обогащения азербайджанского уголка Министерство культуры передало в дар библиотеке книги по истории и культуре нашей страны.

В заключение состоялся осмотр выставки фотоснимков, отражающих историю, памятники, оккупацию, освобождение города Шуша и проводимые здесь государством восстановительно-созидательные работы.