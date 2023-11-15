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Если температура в мире повысится на 2 градуса, могут начаться продовольственные кризисы - турецкий министр

Общество Материалы 15 ноября 2023 12:04 (UTC +04:00)
Если температура в мире повысится на 2 градуса, могут начаться продовольственные кризисы - турецкий министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Согласно научным исследованиям, температура во всем мире повысилась на 1,1 градуса. Если же она поднимется на 2 градуса, то могут возникнуть продовольственные кризисы.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Мехмет Озхасеки в ходе своего выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира.

"В последнее время, мы наблюдаем последствия изменения климата во всем мире.

Самая большая причина изменения климата - индустриализация, рост городов. В список стран, где больше всего наблюдается загрязнение окружающей среды, входят Индия и США", - добавил турецкий министр.

Отметим, что в Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира.

В форуме принимают участие министры по окружающей среде и изменению климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения относительно экстремальных погодных условий.

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