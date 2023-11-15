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Армянская церковь в Баку открыта для богослужений - Сахиб Нагиев

Общество Материалы 15 ноября 2023 12:30 (UTC +04:00)
Армянская церковь в Баку открыта для богослужений - Сахиб Нагиев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Расположенная в центре Баку армянская церковь всегда открыта для верующих.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Сахиб Нагиев на конференции "Политика Гейдара Алиева: толерантность", организованной данным комитетом.

Он отметил, что нигде в мире нельзя увидеть представителей еврейской, христианской, мусульманской, албано-удинской общин и других религиозных конфессий, которые собираются в одном месте, демонстрируя единство.

"Государство оказывает поддержку всем религиозным конфессиям, выделяет средства на восстановление, ремонт и строительство их молитвенных домов", - отметил С. Нагиев.

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