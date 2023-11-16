ЗАО «AzerGold» призывает граждан не верить фальшивым рекламным кампаниям

БАКУ/Trend/ - В условиях глобального роста цифровых рисков в отношении электронных ресурсов в последнее время от имени престижных компаний, различных государственных и частных предприятий посредством ресурсов социальных медиа организуются фальшивые рекламные кампании. Принимая во внимание, что подобные акты киберпреступности совершаются и от имени Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold», вновь призываем общественность быть осторожнее, не верить фальшивым рекламным кампаниям.

Так, в ходе подобных фишинговых атак ЗАО «AzerGold» представляется в соцсетях организатором различных «инвестиционных проектов». Кроме того, распространяется ссылка на имитированную версию официального сайта Акционерного Общества, и гражданам предлагается воспользоваться преимуществами того или иного «проекта». Гражданам, поверившим заманчивым обещаниям киберпреступников, звонят с иностранных номеров мобильных телефонов и пытаются получить их персональные данные, присвоить финансовые средства.

Учитывая все это, рекомендуем получать информацию о деятельности ЗАО из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, при столкновении с подобными случаями мошенничества не переходить по предоставленным ссылкам, немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы.