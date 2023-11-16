Внесена ясность в вопрос о возможности возвращения в Азербайджан депортированных лиц (Дополнено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:46)

БАКУ /Trend/ - Лицо, которые было реадмиссировано, имеет право повторно вернуться в страну.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

"Однако, если этот человек был депортирован, то он не сможет вернуться обратно", - добавил В.Гусейнов.

Отметим, что в рамках соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном, в течение 2023 года была осуществлена реадмиссия в страну 193 лиц. В основном это лица, принятые обратно из Германии, Швеции, Австрии и других стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!