ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева

17 ноября 2023 года Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» представило золотую монету «Величайшее наследие длиною в век», выпущенную в честь 100-летия со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Перед началом мероприятия руководство ЗАО «AzerGold» посетило могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложило венок к его памятнику и с глубоким уважением почтило память выдающейся личности.

На презентации, организованной в Центре Гейдара Алиева, присутствовали официальные лица государства и правительства, депутаты, послы зарубежных стран, деятели культуры, представители неправительственных организаций, руководители средств массовой информации.

Выступая на церемонии с вступительной речью, председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов рассказал о беспрецедентных заслугах основателя современной Азербайджанской Республики Общенационального Лидера Гейдара Алиева перед нашим государством и народом, о политике, проводимой под руководством его достойного преемника господина Президента Ильхама Алиева в направлении всестороннего развития нашей страны, подчеркнув, что новая продукция является выражением глубокого уважения и почтения светлой памяти Великого Лидера.

Председатель Правления довел до сведения участников мероприятия, что монета, выпущенная в честь 100-летия Гейдара Алиева – гения, посвятившего всю свою жизнь Азербайджану, его независимости, устойчивому развитию и навсегда завоевавшему сердца нашего народа, отличается своей уникальностью.

Отметив, что золотая монета 999,9 пробы, отчеканенная в изысканном стиле с утонченными узорами, отличается от продукции, которую ЗАО выпускало ранее, З.Ибрагимов сказал, что юбилейная монета создана на основе технологии Smartminting, которая считается революционным нововведением в современной нумизматике. До внимания участников мероприятия было доведено, что с помощью этой технологии на монете с точностью отображаются необычные, сложные элементы дизайна, а также придается трехмерный рельеф.

В свою очередь, депутат, начальник Департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов сказал, что золотая монета, выпущенная ЗАО «AzerGold» в объявленном соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева «Годом Гейдара Алиева» 2023 году, – важный вклад в пропаганду богатого духовного наследия Общенационального Лидера, вписавшего свою подпись в историю золотыми буквами.

Отметим, что юбилейная монета весом в 1 унцию была выпущена в ограниченном количестве – 200 штук. На золотой монете изображен портрет Великого Лидера, а его цитата «Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!» представлена в виде реальных звуковых волн, а также кодом Морзе.

Напомним, что впервые ЗАО «AzerGold» выпустило золотые и серебряные монеты для местного розничного рынка в 2018 году. Коллекции золотых и серебряных монет различных дизайнов, пропагандирующие историю, искусство, культурное наследие Азербайджана, – это уникальный выбор в качестве подарка, а также выгодный инвестиционный вклад, который можно обменять на национальную валюту в любое время.