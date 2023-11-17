В Азербайджане определяется порядок отмены заочного приговора, вступившего в законную силу

БАКУ /Trend/ - Определяется порядок отмены вступившего в законную силу заочного приговора или иного окончательного решения и проведения нового судебного разбирательства.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в Уголовно-процессуальный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, лицо, в отношении которого вынесен заочный приговор или иное окончательное решение, при добровольной явке после вступления в законную силу заочного приговора или иного окончательного решения или при его передаче в распоряжение органа, исполняющего наказание, орган, исполняющий приговор, немедленно вносит представление в суд, вынесший заочное решение или иное окончательное решение, о рассмотрении вопросов об отмене заочного приговора или иного окончательного решения и проведении нового судебного разбирательства. В течение 10 дней с момента поступления представления суд назначает заседание в порядке исполнения приговора или иных заключительных решений суда. Обязательным является участие в заседании суда лица, в отношении которого заочно вынесен приговор или иное решение, а также защитника и прокурора.

Суд разъясняет лицу, в отношении которого вынесен заочный приговор или иное окончательное решение суда, право на подачу заявления об отмене заочного приговора или иного окончательного решения и о проведении нового судебного рассмотрения, вносит это в протокол судебного заседания, создает условия для ознакомления лица, в отношении которого вынесен заочный приговор или иное окончательное решение, и его защитника с материалами уголовного дела в течение 10 дней. На основании ходатайства лица, в отношении которого вынесен заочный приговор или иное окончательное решение, или его защитника, в соответствии с объемом уголовного дела этот срок продлевается до 30 дней.

Если в течение 48 часов с окончания ознакомления с материалами уголовного дела лицо, в отношении которого вынесен заочный приговор или иное окончательное решение, или его защитник не подадут ходатайство об отмене заочного приговора или иного окончательного решения и проведении нового судебного рассмотрения, судья дает указание об исполнении заочного приговора или иного окончательного решения, и заочный приговор или иное окончательное решение приводится в исполнение в общем порядке. При подаче лицом или его защитником заявления об отмене заочного приговора или иного окончательного решения и проведении нового судебного рассмотрения принимается решение об отмене данного заочного приговора или иного окончательного решения и принимаются меры, предусмотренные настоящим Кодексом, в целях проведения нового судебного рассмотрения.

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