Семьи, вернувшиеся в Забух, получили ключи от новых квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку в село Забух Лачинского района, доехала до родного села. Сегодня состоялась церемония вручения новоселам ключей от квартир.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в мероприятии приняли участие официальные лица Специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Жители Забуха выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу государства о них. Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, ее героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

На этом этапе в село Забух возвратились еще 25 семей – 103 человека.

Таким образом, в настоящее время в селе Забух обеспечено постоянное проживание 71 семьи, то есть 291 человека.