Детский центр музыки и искусств "Sənət" вносит свою лепту в формирование культурного пласта страны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Появление детского центра музыки и искусств "Sənət" положительно повлияло и уже успело внести свою лепту в формирование культурного пласта страны. Дети являются отражением будущего. Это фундаментальное понимание стало нерушимой основой центра "Sənət". За последние полгода ученики центра приняли участие в знаковых фестивалях и культурных мероприятиях страны, и не просто так, а с отличием. Участие стало утвердительным для "Sənət", и сыграло незаменимую роль в направлении популяризации искусства в целом, что в результате является основополагающим аспектом развития культуры.

Так, первого июня 2023 года, впервые в истории города Шуша, был проведен международный детский фестиваль танца под девизом "Большой вестник объединения тюркского мира - Гейдар Алиев", где принял участие старший танцевальный коллектив детского центра музыки и искусств "Sənət". Международный фестиваль танца имеет просветительский характер, направлен на ознакомление детей с традициями тюркских народов, и служит созданию платформы для достойного представления своих культур на мировой арене. Старший танцевальный коллектив центра "Sənət" отличился постановкой на фестивале и был удостоен грамоты за участие. Коллектив центра ввел в дисциплину участие в различных культурных мероприятиях страны и выступил на фестивале "Zəfər", посвященном исторической победе Азербайджана. В центре музыки и искусств функционирует и младший танцевальный коллектив, который также произвел большое впечатление на зрителей своим выступлением на детском фестивале искусств, посвященном столетию великого лидера Гейдара Алиева и организованном при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева. Младший танцевальный коллектив был удостоен первого места в номинации "современный танец".

Известно, что систематические выступления формируют артиста. На этом принципе строится система образования и культурного воспитания детей в "Sənət". Ученица центра "Sənət" Айтен Нагизаде приняла участие во втором международном Бакинском фестивале фортепиано. В фестивале участвовали музыканты и артисты из различных стран мира. Концерт юных музыкантов прошел в камерном и органном зале Государственной академической филармонии. После концерта Айтен Нагизаде был вручен диплом фестиваля.

7 октября в центре "Sənət" прошел гала-концерт, где сцену разделили известные музыканты страны, незаменимое культурное влияние которых не может остаться незамеченным. Своим искусством поделились такие музыканты, как Алим Гасымов, Эмиль Афрасияб, Арслан Новрасли, Ниджат Масимов, Эльвин Новрузов, Альп Алиев, Вургун Векилов, Салех Мамедов, Эльвин Баширов. Прозвучали произведения Вагифа Мустафазаде, Рафига Бабаева, Азизы Мустафазаде, Фикрета Амирова и других композиторов. Программа отражала свежий взгляд на азербайджанскую музыку в современной джазовой обработке.