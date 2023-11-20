«Nar» поддерживает продвижение прав детей в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - «Nar» присоединился к информационной кампании, организованной в Баку, Лянкяране и Шеки по случаю 20 ноября – во Всемирный день прав ребенка. Акция, организованная Общественным объединением «Региональное развитие», Министерством науки и образования, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, ЗАО «AzerGold» и «Nar», охватила 300 студентов и широкую общественность. Основная цель – повышение осведомленности о правах школьников через образовательную среду в упомянутых регионах.

В рамках инициативы в Лянкяране и Шеки в театрах были показаны спектакли социального характера, посвященные проблемам детей, а также проведены интерактивные дискуссии. В Баку был организован Дебатный форум посвящённый правам детей, в котором приняли участие сами дети. На форуме директор Департамента по связям с общественностью «Nar» Азиз Ахундов рассказал об образцовых социальных проектах, реализуемых этим мобильным оператором во благо молодёжи.

Одно из основных направлений корпоративной социальной ответственности (КСО) «Nar» это развитие науки и образования. Поддержка мобильного оператора в продвижении Всемирного дня прав детей подчеркивает его непоколебимую приверженность здоровому развитию молодого поколения. В этом контексте подробнее о проектах КСО, реализуемых «Nar» можно прочесть на странице: nar.az/projects.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.