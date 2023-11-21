В Нахчыване произведено назначение на высокую должность

БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Шахбузского районного отдела образования.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим исполняющий обязанности министра образования Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Эльхан Наджафов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Айшан Аскерова назначена заведующей Шахбузским районным отделом образования.

Отметим, что до этого назначения Айшан Аскерова занимала должность начальника отдела в военном лицее имени Гейдара Алиева.

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