В Азербайджане стартовали соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2023 год, 21 ноября стартовали соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на церемонии открытия соревнований минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей Родины. В исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали о важности регулярного проведения спортивных состязаний и пожелали участникам успехов. Было отмечено, что высокие физические показатели положительно влияют на боевую готовность военнослужащих.

В соревнованиях, проводимых в соответствии с международным регламентом, участвуют восемь команд. Согласно плану, команды будут соревноваться в беге на различные дистанции, прыжках в высоту и длину, а также в эстафетах. Судить соревнования будут офицеры отдела физической подготовки и спорта Сухопутных войск.

После церемонии открытия начались соревнования в беге на 100 метров.

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