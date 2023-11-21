Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В связи с непогодой с морских платформ эвакуированы 26 человек - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

Общество Материалы 21 ноября 2023 17:57 (UTC +04:00)
В связи с непогодой с морских платформ эвакуированы 26 человек - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость эвакуации работников стационарных морских платформ № 18 и 60 на Каспии.

Как сообщает Trend, после поступления информации к этой деятельности незамедлительно был привлечен корабль Государственной противопожарной службы МЧС "Вихрь-5".

В результате проведенных оперативных мероприятий 26 человек были эвакуированы и доставлены в безопасную зону.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости