В связи с непогодой с морских платформ эвакуированы 26 человек - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость эвакуации работников стационарных морских платформ № 18 и 60 на Каспии.

Как сообщает Trend, после поступления информации к этой деятельности незамедлительно был привлечен корабль Государственной противопожарной службы МЧС "Вихрь-5".

В результате проведенных оперативных мероприятий 26 человек были эвакуированы и доставлены в безопасную зону.

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