В Baku White City впервые проводится мониторинг здания по оценке углеродных рисков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проводятся работы по оценке углеродных рисков недвижимости по системе Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) Офисного здания Baku White City, строительство которого началось в 2020 году. В соответствии с принципами экологической устойчивости данную оценку проводит немецкая организация TÜV SÜD.

По предварительным результатам, бизнес-центр соответствует требованиям CRREM по климатическим прогнозам до 2030 года. Чтобы обеспечить соответствие бизнес-центра требованиям CRREM после 2030 года в связи повышением температуры на 1.5 градуса, на крыше здания будут установлены солнечные панели.

В продолжение политики охраны окружающей среды в Белом Городе завершена оценка офисного здания международной организацией по экологической сертификации BREEAM. Первую сертификацию BREEAM получило офисное здание «Baku White City», сданное в эксплуатацию в 2014 году.

Офисное здание, являющееся ландмарком проекта, было спроектировано глобальной архитектурной фирмой по планированию и проектированию Callison RTKL и инжиниринговой фирмой URAL Engineering Co Ltd.

В Бизнес-центре класса А планируется разместить 150 офисов. В распоряжение представителей бизнеса будут предоставлены офисы высотой 3 метра с индивидуальным охлаждением, естественной вентиляцией, системой центрального отопления, балконами, 386 подземных и 62 наземных парковочных места, места для зарядки электромобилей, бесплатные паркинги для велосипедов и прочие подобные преимущества.

Установленные в бизнес-центре 10 лифтов грузоподъемностью 1600 кг, вместительностью 21 человека и скоростью 2,5 м/с позволят работникам удобно добираться до своих рабочих мест.

Бизнес-центр расположен на улице Центральный бульвар на пешеходной двухкилометровой беспрепятственной прогулочной аллее, начинающейся на проспекте Бабека и площади Карабахских скакунов на севере, проходящей через площадь Фонтанов по знаковому пешеходному мосту через проспект 8 Ноября до приморского бульвара White City.

С северной части здания спроектирован сквер в окружении высотных зданий.

Проект Baku White City реализуется в рамках исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 сентября 2006 г. об утверждении «Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010 гг.».