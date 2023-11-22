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В Баку в течение дня содержание угарного газа в воздухе превысило норму

Общество Материалы 22 ноября 2023 19:38 (UTC +04:00)
В Баку в течение дня содержание угарного газа в воздухе превысило норму

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку в течение дня содержание угарного газа в воздухе было выше нормы.

Об этом Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах города Баку и городах Сумгайыт, Гянджа.

На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня по показателям качества воздуха в городе Баку было выявлено содержание угарного газа выше нормы в 1,2 раза.

Причины этого связаны с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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