В Баку в течение дня содержание угарного газа в воздухе превысило норму

БАКУ /Trend/ - В Баку в течение дня содержание угарного газа в воздухе было выше нормы.

Об этом Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах города Баку и городах Сумгайыт, Гянджа.

На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня по показателям качества воздуха в городе Баку было выявлено содержание угарного газа выше нормы в 1,2 раза.

Причины этого связаны с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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