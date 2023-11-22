Подписано соглашение между Бакинской высшей школой нефти и Китайским нефтяным университетом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR (БВШН) и Китайским нефтяным университетом.

Подписание состоялось в рамках визита в Китайскую Народную Республику делегации SOCAR во главе с вице-президентом компании Зибой Мустафаевой.

Соглашение, подписанное ректором Бакинской высшей школы нефти Эльмаром Гасымовым и ректором Китайского нефтяного университета профессором Ву Сяолинем, предусматривает совместную исследовательскую деятельность, обмен преподавателями, студентами, учебными и научными материалами, организацию научных форумов и конференций.

На встрече с ректором и профессорско-преподавательским составом Китайского нефтяного университета, которая состоялась перед подписанием документа, было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина отношения между двумя странами, основанные на принципах дружбы и взаимного доверия, успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в области науки и образования. Представители SOCAR отметили, что фундамент прочных отношений между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой был заложен Великим Лидером Гейдаром Алиевым и что эти отношения в настоящее время продолжают развиваться по восходящей линии. Они также проинформировали своих китайских коллег о серии мероприятий, посвященных Общенациональному Лидеру, которые были проведены компанией в различных сферах в 2023 году, объявленным Годом Гейдара Алиева в нашей стране.

На встрече были обсуждены текущее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти и Китайским нефтяным университетом. Была подчёркнута важность осуществления совместной деятельности в сфере возобновляемой энергетики и искусственного интеллекта. На встрече также было отмечено, что китайские студенты, принявшие участие в программе обмена опытом, которая была реализована в БВШН, вернулись в свою страну с положительными впечатлениями от участия в данной программе.