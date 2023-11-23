ЮНЕСКО отметит 950-летие первого полного словаря тюркских языков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 950-летие "Диван лугат ат-турк", сборника тюркских диалектов, будет отмечаться в 2024-2025 годах в рамках ЮНЕСКО, сообщает в четверг Trend.

По данным Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

На сессии также было принято решение отметить 900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджеми Нахчывани.

Отметим, что "Диван лугат ат-турк" - это первый полный словарь тюркских языков, составленный в 1072-74 годах тюркологом Махмудом Кашгари, который широко изучал тюркские языки.