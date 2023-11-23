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Игбал Бабаев назначен председателем правления Азербайджано-кыргызского фонда развития

Общество Материалы 23 ноября 2023 20:19 (UTC +04:00)
Игбал Бабаев назначен председателем правления Азербайджано-кыргызского фонда развития

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Бывший заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал Игбал Бабаев назначен председателем правления Азербайджано-кыргызского фонда развития.

Об этом в ответ на запрос Trend в четверг сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление 31 октября.

Напомним, что И.Бабаев до конца прошлого года занимал должность заместителя председателя Государственного таможенного комитета.

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