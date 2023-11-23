БАКУ /Trend/ - Бывший заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал Игбал Бабаев назначен председателем правления Азербайджано-кыргызского фонда развития.

Об этом в ответ на запрос Trend в четверг сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление 31 октября.

Напомним, что И.Бабаев до конца прошлого года занимал должность заместителя председателя Государственного таможенного комитета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!