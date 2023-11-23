Ограничение на дорогах из-за пожара в Баку снято (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Введенное ранее из-за пожара в торговом объекте в Баку ограничение движения в направлении улицы Сулеймана Сани Ахундова от проспекта Азадлыг снято.

Об этом Trend сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

21:40 (GMT +4) Из-за пожара в торговом объекте в Баку введено ограничение движения в направлении улицы Сулеймана Сани Ахундова от проспекта Азадлыг.

Об этом Trend сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Ведомство призывает водителей учесть введенное ограничение.