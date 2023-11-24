В Физули вернулись еще 72 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает в пятницу Trend, 24 ноября очередная группа возвращающихся граждан (25 семей – 72 человека), отправленная в город Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" (Гарадагский район города Баку), прибыла в Физули.

Семьи, прибывшие в город Физули, были встречены сотрудниками Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район.

Встретившись с земляками, уже обосновавшимися в Физули, бывшие вынужденные переселенцы поделились с ними радостью от возвращения в родные края.

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