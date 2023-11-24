Жители Джебраильского района смогут вернуться в свои края со следующего года - Вахид Гаджиев

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Жители Джебраилского района Карабахского региона Азербайджана со следующего года смогут вернуться в свои родные края.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев во время церемонии закладки фундамента села Солтанлы.

По его словам, в настоящее время в городе Джебраил ведется строительство 33 домов, включающих в себя 712 квартир, работы над которыми панируется завершить в следующем году.

Затрагивая вопрос восстановительных работ в селе Солтанлы, Гаджиев отметил, что строительство села будет осуществлено в партнерстве с венгерскими компаниями. Он также добавил, что жители данного населенного пункта вскоре вернутся в свои родные края, внеся свой вклад в развитие Карабахского региона Азербайджана.

Отметим, что 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

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