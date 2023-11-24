В Азербайджане ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 25 по 27 ноября ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в районах Азербайджана 25-26 ноября (в основном в горных и предгорных районах) ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с.

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