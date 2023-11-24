Село Солтанлы станет еще краше, чем оно было до оккупации - уроженец села

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Село Солтанлы Джабраилского района Азербайджана благодаря активным восстановительным работам станет еще краше, чем оно было до оккупации.

Об этом сказал в пятницу Trend, бывший вынужденный переселенец, уроженец села Гумбат Алиев.

Он подчеркнул, что село обладает значительным культурным наследием, и что все свое детство он провел в Солтанлы, пока в 1993 году жителей не вынудили покинуть свои родные земли.

"На данный момент мы видим очень плачевную картину, так как нет ни одного здания, ни одной стены, чтобы мы могли хоть как то опознать наши дома. Я очень рад, что я сегодня здесь и участвую в церемонии закладки основы нашего села", - добавил он.

Кроме того, Гумбат Алиев выразил глубокую уверенность в том, что Азербайджан в кратчайшие сроки восстановит все разрушенные территории и оживит регион.

Отметим, что 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

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