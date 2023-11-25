Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Объявлена погода в Азербайджане на 26 ноября.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Время от времени будет дуть усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов тепла, днем - 16-21 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 752 мм рт.ст. до 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но в дневное время в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 18-23 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

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