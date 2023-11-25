В связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева состоялась акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, при участии сотрудников министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов состоялась акция по посадке деревьев, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева в бакинском поселке Мушфигабад состоялась акция по посадке деревьев, организованная министерством экономики и министерством экологии и природных ресурсов. В мероприятии, помимо министра экономики Микаила Джаббарова, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева и председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова, приняли участие волонтеры и сотрудники обоих министерств.

В рамках акции на территории в 1 га были посажены до 700 эльдарских сосен и оливковых деревьев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!