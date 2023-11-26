В одном из районов Баку обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Шувелан Хазарского района города Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

В связи с полученной информацией была незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования Службы спасения особого риска министерства.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты на месте соответствующие меры безопасности, в ходе осмотра места происшествия обнаружены боеприпасы: ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, 1 запал УЗРГМ и 10 9-мм снарядов.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от нее, не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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