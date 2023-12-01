В Баку упраздняется "Торговый центр 8-й км" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку упраздняется Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Торговый центр 8-й км".

Как сообщает в четверг Trend, объявление об этом размещено в официальной прессе.

Отмечено, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: AZ 1119 город Баку, Низаминский район, улица Дж.Нахчыванского, дом 38 К.

Отметим, что ООО "Торговый центр 8-й км" зарегистрировано государством в 2000 году, уставный капитал составляет 1 031 082 маната, а его законным представителем является Руфат Мамедов.

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