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БАКУ /Trend/ - В Шуше проходит международная научная конференция "Перспективы культурного туризма тюркского мира".

Как сообщает в пятницу Trend, на конференции проводятся дискуссии и презентации на тему "Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".

07:03

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шуше пройдет международная научная конференция на тему "Перспективы культурного туризма тюркского мира".

Как сообщает Trend, на конференции пройдут дискуссии и презентации на тему "Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".

На конференции выступят представители Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

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