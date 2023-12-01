Новость обновлена, изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 07:03)
БАКУ /Trend/ - В Шуше проходит международная научная конференция "Перспективы культурного туризма тюркского мира".
Как сообщает в пятницу Trend, на конференции проводятся дискуссии и презентации на тему "Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".
07:03
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шуше пройдет международная научная конференция на тему "Перспективы культурного туризма тюркского мира".
Как сообщает Trend, на конференции пройдут дискуссии и презентации на тему "Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".
На конференции выступят представители Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!