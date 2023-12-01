В Шуше проходит презентация общей кухни тюркского мира (ФОТО) (Новость обновлена)

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БАКУ /Trend/ - Первого декабря в Шуше состоялась международная научная конференция "Перспективы культурного туризма тюркского мира" и презентация совместной кухни тюркских народов, сообщает в пятницу Trend.

Целью мероприятия, организованного Государственным агентством по туризму Азербайджана и Организацией тюркских государств (ОТГ), является обмен мнениями по созданию совместных туристских продуктов и маршрутов тюркоязычных стран и обсуждение перспектив сотрудничества в этой области. В мероприятии приняли участие представители официальных структур, эксперты по культурному наследию Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии.

Выступая с вступительной речью на конференции, заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова отметила, что проведение этого мероприятия в городе Шуша не случайно, ибо Шуша является культурной столицей тюркского мира, а также стала для Азербайджана символом Победы и мира. A.Гусейнова подчеркнула важность мероприятия и отметила необходимость усиления сотрудничества между тюркоязычными государствами, имеющими общее культурное наследие, в сфере туризма.

Она выразила уверенность в том, что итоги конференции будут способствовать расширению перспектив сотрудничества между тюркскими народами.

Исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов отметил, что Шуша - один из самых красивых и богатых историко-архитектурными памятниками уголков Азербайджана.

Он подчеркнул наличие достаточных возможностей для развития культурного туризма в самом городе и его окрестностях, пожелал успехов работе конференции и отметил возможности новых туристических маршрутов в будущем.

Затем на конференции представители стран-членов ОТГ выступили с презентациями на тему "Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".

Было отмечено, что исчезающий кочевой образ жизни до сих пор сохраняется среди тюркских народов, а также в Азербайджане. Было подчеркнуто, что по инициативе Государственного агентства по туризму специалистами агентства был подготовлен номинационный документ "Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь", внесенный в сентябре этого года в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках конференции также была организована выставка фотографий, отражающих кочевую культуру стран-участниц.

В рамках мероприятия состоялась презентация образцов совместной кухни тюркских народов в партнерстве с Государственным агентством по туризму Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша. На мероприятии под открытым небом – в Тутовом саду в Шуше гости ознакомились со стендами, на которых были представлены образцы кухонь Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Участники презентации получили возможность отведать национальные блюда и сладости каждого тюркоязычного государства. Посетителям были представлены различные виды кутабов, плова, бешбармака, кумыса, карабахской кяты, мясных блюд и турецкий кофе. Также в специально спроектированных киосках известные повара из тюркоязычных стран провели мастер-классы и продемонстрировали процесс приготовления пищи.

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